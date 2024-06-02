Три знаки зодіаку, яким потрібно побоюватися негативних сторін свого характеру

Не найлегший день місячного гороскопу, коли людину опановують ниці якості характеру — злість, заздрість, ненависть, жорстокість, зарозумілість. Їх прояв можна мінімізувати, а за бажання взагалі уникнути, але для цього доведеться проявити волю і характер.

Сьогодні, 2 червня, негативні якості натури можуть опанувати представників всіх знаків зодіаку, але трьом і з них особливо важливо побоюватися таких сторін свого характеру.

Телець

Тельцям властива запальність, яку їм у будь-який інший час вдається ретельно приховувати, але в такий день, як цей, вони можуть не стримати себе, в результаті злість вирветься назовні. Що вони можуть наробити в такому стані, невідомо, тому краще не ризикувати.

Близнята

Близнята часто розповідають про те, як їм заздрять інші, замовчуючи, що ця якість властива і їм самим. Сьогодні вони цілком можуть переборщити з проявами своїх заздрощів стосовно близької людини – наприклад, подруги, що призведе до серйозної сварки.

Лев

Леви зарозумілі за вдачею, але, на щастя, демонструють цю свою якість не завжди. Сьогодні відповідні умови можуть скластися, якщо хтось із оточення засумнівається у перевазі представників знака – сцену вони можуть влаштувати огидну.

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