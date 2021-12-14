Три знаки зодіаку, яким потрібно приділити увагу коханим людям

Сприятливий день, протягом якого можна – зрозуміло, у разі грамотної організації та правильного розміщення пріоритетів – можна успішно виконати багато з задуманого. Він також ідеально підходить для примирення або налагодження взаємин із людьми, з якими посварилися останнім часом. Зірки вважають, що найкраще можна досягти цієї мети, приділивши їм хоч трохи часу.

Сьогодні, 14 грудня, приділити увагу оточенню рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але три з них таким чином зможуть повернути прихильність друзів та коханих.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які часто бувають зосереджені винятково на собі, необхідно згадати про те, що поряд з ними перебувають інші люди – колеги, друзі, але насамперед – сім'я. Звісно, щодня вони навряд чи зможуть присвятити їм цілий день, але хоча б вечір бажано провести разом: приготувати вечерю, випити чаю, поділитися новинами. Таке дозвілля допоможе налагодити стосунки з найближчими людьми, які останнім часом залишають бажати кращого.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези як справжні поціновувачі прекрасного – ніхто краще за представників цього знака не розуміється на живописі, музиці та драматичному мистецтві – можуть з його допомогою покращити моральний клімат у сім'ї. Для цього достатньо запросити своїх домашніх на виставку сучасного мистецтва або купити квитки на концерт симфонічної музики чи театр. Атмосфера, що супроводжує такі заходи, настільки сприятлива, що обов'язково позначиться на стосунках із людьми, які супроводжуватимуть представників знака.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, які одним словом легко псують стосунки з людьми, що оточують їх, сьогодні – втім, як і завжди – важливо з великою увагою ставитися до того, що вони говорять. А посилити ефект допоможуть подарунки, які зірки радять їм сьогодні зробити близьким людям. Звичайно, до свята ще понад два тижні, але чому б не купити недорогі сувеніри, але не перші, які потрапити під руку, а ті, що враховували б інтереси та симпатії кожної конкретної людини. Близькі люди обов'язково оцінять їх у повній відповідності до мудрості про те, що дорогий не подарунок, а увага.

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