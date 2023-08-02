Три знаки зодіаку, яким потрібно тримати під контролем свою поведінку

Нинішній день, як визначали його ще астрологи давнини, створено для веселощів: в античні часи на такий час призначали вакханалії, у період середньовіччя – карнавали. У наші дні такі заходи, як мінімум, неетичні, але це не означає, що треба сумувати та журитися – вважається, що зірки не пробачають зневіри. Тим не менш, у такі дні необхідно стежити за своєю поведінкою та утримуватися від шкідливих звичок, інакше може постраждати репутація.

Сьогодні, 2 серпня, бути обережними у спілкуванні з оточенням необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо тримати під контролем свою поведінку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни як найемоційніший знак зодіакального кола іноді втрачають контроль над своєю поведінкою, про що згодом гірко шкодують – вона завдає серйозної шкоди їхній репутації. Щоправда, як правило, це нічого не вчить представників знака – вкотре вони знову наступають на ті ж самі граблі. Щодо сьогоднішнього дня, то вони мають усі можливості для того, щоб стриматися – варто ними скористатися.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які, увійшовши в раж, часто втрачають контроль над своєю поведінкою, сьогодні необхідно пам'ятати про те, що за ними уважно спостерігаює оточення, зокрема й недоброзичливо налаштовані люди: не варто давати привід для радості та обговорення поведінки представників знака. Стримавшись, вони засмутять тих, хто вже приготувався дати негативну оцінку їхній поведінці, а це вже добре саме собою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, як правило, закриті – образно кажучи, «застебнуті на всі ґудзики» – люди, які не дозволяють собі емоційних сплесків. Щоправда, існує один фактор, який може зробити їх розкутими – це алкоголь. Навіть невелика його доза може призвести до того, що їхня поведінка зміниться несподіваним чином. Саме тому сьогодні зірки рекомендує представникам знака не пити зовсім чи – хоча б – робити це на самоті, так ніхто не зможе їх засудити.

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