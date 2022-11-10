Три знаки зодіаку, яким необхідно влаштовувати романтичні побачення

День, коли в особистому житті все складається максимально вдало: можна сподіватися на довгоочікуваний дзвінок, освідчення, пропозицію руки й серця. Зустріч із близькою людиною принесе лише приємні емоції, тому потрібно користуватися сприятливими обставинами та призначати на цей час романтичні зустрічі.

Сьогодні, 10 листопада, побачитися з коханими людьми необхідно представником усіх знаків зодіаку, але для трьох із них романтичні побачення виявляться особливо успішними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам – принаймні тим із них, хто що не влаштував особисте життя – зірки радять вирушати на перше побачення з людиною, з якою вони нещодавно познайомилися. Можливо, вона не у всіх випадках виявиться їхньою другою половинкою, але така ймовірність доволі висока. До того ж, представники знака просто приємно проведуть час, а це для них – важлива деталь.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які, як у них зазвичай і буває, ніяк не можуть визначитися з тим, чи підходить їм людина, з якою вони зустрічаються, чи ні, саме сьогодні зможуть визначитися в цьому питанні. На побаченні, яке призначене на сьогодні, вона буде відвертою і може відкритися з несподіваного і, що дуже важливо, приємного боку, так що представники знака жодної хвилини не пошкодують, що погодилися зустрітися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – особливо ті з них, хто до питань сім'ї та шлюбу ставляться серйозно та ґрунтовно – на нинішньому побаченні отримають не лише порцію романтики, до якої вони, втім, ставляться байдуже, а й щось суттєвіше. Так, сьогодні їм цілком можуть зробити пропозицію, від якої вони не зможуть – чи не захочуть – відмовитися. А вже давати шлюбну обітницю цій людині чи ні, вирішувати лише їм.

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