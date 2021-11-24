Три знаки зодіаку, яким потрібно йти до мети, не помічаючи перешкод

Революційний – у всіх сенсах – день, коли можна змінювати своє особисте та професійне життя, беручи за основу найсміливіші та найрадикальніші ідеї. Єдина умова успіху: поставивши собі за мету, йти до неї, не помічаючи перешкод і не сумніваючись у своїх силах. Будь-яке зволікання на цьому шляху загрожує втратою темпу і, як наслідок, тим, що до фінішу першими прийдуть конкуренти.

Сьогодні, 24 листопада, просуватися до мети, не помічаючи перешкод, рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно особливо дослухатися до цієї поради.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільцям сьогодні необхідно відмовитися від своєї улюбленої тактики, коли вони довго приміряються і розгойдуються, а діяти, як то кажуть, з місця в кар'єр. Так вони не встигнуть схаменутися і зроблять все швидко і правильно, інакше представники знака ризикують думати над кожною своєю дією. На їхньому просуванні до мети така "тактика" позначиться найнесприятливішим чином — вони просто не встигнуть її досягти.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки схильні до сумнівів та рефлексії: вони не з тих, хто йде пробоєм, воліючи просуватися до своєї мети поступово, вагаючись і змінюючи тактику. Тому дотримуватися рекомендацій зірок цього дня їм буде непросто, але необхідно, якщо, звичайно, вони хочуть досягти свого. Представникам знака доведеться вийти із зони комфорту і почати діяти досить різко і наполегливо, що зовсім непросто, але й результат того вартий.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям не звикати штурмувати найвищі – в усіх сенсах – цілі: вони люблять і вміють це робити, і можуть знести будь-яку сцену, яка у недобру для себе годину виросте у них на заваді. Щоправда, представники знака далеко не завжди правильно визначають свою мету – помиляючись у ній, вони, на жаль, даремно витрачають час і сили, тому сьогодні для них дуже важливо – відповідно до відомого прислів'я – кілька разів відміряти і лише потім – "різати".

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