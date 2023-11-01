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Три знаки зодіаку, яким потрібно звільнити будинок від негативних енергій

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким потрібно звільнити будинок від негативних енергій

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День несе негатив у всіх сферах життя, але це не означає, що з ним неможливо боротися. Зірки рекомендують починати протистояння зі злом з власного будинку, оскільки саме тут його сили заважають нашому просуванню в різних напрямах – від роботи та кар'єри до особистого життя.

Сьогодні, 1 листопада, боротися з негативом потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо звільнити від нього власний будинок.

Рак

Ракам рекомендується зробити те, чим вони і без зайвих нагадувань та понукань займаються із задоволенням: видерти свою квартиру до блиску. Звичайно, навряд чи вони відшукають у своєму житлі хоч один запилений куточок, але вкотре все протерти їм складно не буде, а негативна енергія поступиться місцем позитивною.

Діва

Дівам, які люблять прибирання і проводять її як з будь-якого приводу, так і без приводу, необхідно не тільки натерти до блиску всі поверхні, а й провести ревізію в шафах. Найчастіше у них там зберігаються речі, які давним-давно ніхто не носить, у той час як вони заважають просуванню поживної енергії – треба безжально їх викинути.

Стрілець

Стрільці – і вони знають за собою цей гріх – не є фанатами прибирання, через що часто страждають, бо не можуть вчасно знайти потрібну їм річ. Та й справи у них загальмуються, оскільки енергія не може циркулювати приміщенням, так що представникам знака необхідно вмить привести дім до ладу.

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Дата публікації
Перегляди
25к
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