Три знаки зодіаку, яким протипоказані починання в будь-якій сфері життя

Нинішній день сприятливий для будь-яких професійних починань. Енергетику, відпущену зірками, необхідно берегти, не витрачаючи її на вирішення другорядних питань, які можуть зачекати кілька днів. Не варто також проводити операції з великими грошовими сумами – збиток може виявитися реальнішим за прибуток.

Сьогодні, 6 вересня, незважаючи на сприятливі для реалізації нових проєктів умови, представникам трьох знаків зодіаку рекомендується відмовитися від них.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам необхідно відмовитися від реалізації будь-яких нових проєктів – як серйозних, так і другорядних. Треба скористатися будь-яким – більш-менш вдалим – приводом, щоб відтермінувати виконання завдання хоча б на добу, інакше воно навряд чи виявиться успішним, а його провал точно не входить до планів представників знака.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, незважаючи на всю скрупульозність і ретельність щодо поставлених перед ними завдань, сьогодні не зможуть проявити ці свої якості в реальній справі. Як результат, все вийде зовсім не так, як звикли робити представники знака, які мають репутацію перфекціоністів – низька якість зробленої роботи засмутить їх.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, які багато часу проводять у мріях, сьогодні не вдасться спуститися з небес на землю, тому недивно, що вони завалять будь-яку справу, до якої візьмуться, навіть якщо вона буде не надто серйозною і копіткою. Щоб уникнути такого сценарію розвитку подій, є сенс зайнятися старими – завислими – справами.

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