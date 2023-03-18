Три знаки зодіаку, яким протипоказаний контакт із людьми

Напружений і конфліктний день, протягом якого сварки можуть спалахувати без будь-якої причини – як кажуть, на порожньому місці – і мати серйозні наслідки для взаємин. Саме тому зірки наполегливо радять нам присвятити день відпочинку, до того ж відновлювати сили бажано на самоті, вивівши за коло спілкування не лише друзів та знайомих, а й членів своєї родини.

Сьогодні, 18 березня, не варто ні з ким спілкуватися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них близький контакт із людьми протипоказаний.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят часто занапащує властива їм самовпевненість: домігшись хоч якогось навіть мінімального життєвого чи професійного успіху, вони починають думати, що цілком можуть обійтися без тих, хто перебував поруч і підтримував їх у процесі його досягнення. Ось і сьогодні вони можуть посваритися зі старим другом, не подумавши про те, що, продовживши таку лінію поведінки, вони ризикують залишитися на самоті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – один із найзапальніших знаків зодіаку, що часто не найкращим чином відбивається на їхніх стосунках з оточенням, зокрема й близькими людьми. Дуже швидко – іноді буквально через годину – вони каються у своїй поведінці, але виправити її можуть далеко не завжди. Сьогодні, щоб уникнути таких наслідків, необхідно відмовитись – за винятком випадків крайньої необхідності – від спілкування з людьми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, вступаючи в конфлікт, спалахують не одразу, але, якщо це відбувається, заспокоїти представників знака – через їхню рідкісну впертість – буває вкрай складно. Сварка, яка почалася через незначний привід, може затягнутися надовго, а то й взагалі призвести до припинення будь-яких стосунків. Саме тому сьогодні їм варто максимально дистанціюватися від людей – вони знайдуть чим зайнятися на самоті.

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