Три знаки зодіаку, яким сьогодні бажано не виділятися

Нинішній день чистої та прозорої – кришталевої – енергетики, яка не має на увазі різких рухів, брутальних слів і навіть різкого тону. Будь-яке порушення енергетичної рівноваги навколишнього світу призведе до серйозних наслідків – як для самої людини, так і для тих, хто перебуває поруч із нею. Також сьогодні бажано не висуватись і не виділятися на тлі загальної маси, це може загрожувати різними неприємностями.

Сьогодні, 7 березня, виділятися не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така – демонстративна – поведінка просто неприпустима.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які у нападі люті чи гніву не вміють контролювати свою поведінку, небажано й сьогодні демонструвати ці негативні якості. Найчастіше така поведінка сходить представникам знака з рук, але сьогоднішній день не дасть їм такої можливості – спалах негативних емоцій може їм коштувати професійної – чи особистої – репутації, чого вони, звичайно, не хочуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви категорично не можуть зливатися із загальним тлом – вони обов'язково хочуть хоч чимось виділитися, інакше почуваються незатишно. Одним із найкращих способів звернути на себе увагу представники знака вважають яскравий одяг з максимальною кількістю стразів та блискіток. На жаль, сьогодні все це буде недоречно і поставить представників знака у незручне становище.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви за вдачею є перфекціоністами, тому немає нічого дивного в тому, що вони хочуть все зробити краще за інших – у цьому випадку обійти на повороті своїх колег. Останнім це може сподобатися, що, своєю чергою, призведе до ускладнення взаємин у колективі. Не варто показувати свої надздібності сьогодні – така можливість у представників знака ще буде.

Читайте також: