Три знаки зодіаку, яким сьогодні бажано відмовитися від розваг

Нинішній день бажано провести у спокійній атмосфері, нічим не порушуючи енергетичної рівноваги, якої прагнутимуть вищі сили. Будь-яка агресія, проти кого б вона не була спрямована, повернеться бумерангом і завдасть маси неприємностей. Час також не підходить для будь-яких розваг, оскільки вони також можуть порушити гармонію навколишнього простору, чого вищі сили не пробачать.

Сьогодні, 24 грудня, відмовитися від розваг необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них веселе дозвілля категорично забороняється.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – люди-шампанське: вони люблять, коли навколо них багато шику, блиску, шуму та мішури. Вирішивши провести день на втіху, вони не зроблять нічого незвичайного – саме так вони проводять свій вільний час. Але сьогодні їм краще відмовитися від цієї традиції: можливо, що, поки вони будуть радіти життю, комусь із близьких буде потрібна допомога: не надавши її, вони довго себе докорятимуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців від інших представників зодіакального кола відрізняє гіпертрофоване почуття справедливості, тому сьогодні – втім, як завжди – їм не варто йти наперекір своїм переконанням. Небажано приймати запрошення на вечірку, вважаючи водночас, що нинішній – воєнний – час категорично не підходить для розважальних заходів: у душі залишиться неприємний осад.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – погані фахівці щодо розваг, їм звичніше працювати, а не веселитися. Саме тому сьогодні вони цілком можуть потрапити в неприємну історію, обравши для свого проведення часу не той час і не те місце. Наслідки на них у такому разі чекають плачливі, тому не варто ризикувати – краще прожити цей день, як вони люблять: тихо, спокійно та за улюбленим заняттям.

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