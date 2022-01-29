Три знаки зодіаку, яким сьогодні бажано завершити "завислі" справи

День, незважаючи на його вихідний статус, можна присвятити роботі: якщо залишилися незавершеними професійні питання – зрозуміло, не йдеться про великі, серйозні проєкти – можна взяти їх додому на вихідні та доопрацювати у спокійній атмосфері. Ну і, звичайно, можна – і треба – займатися домашніми справами, які давно не робили – вони обіцяють бути особливо успішними.

Сьогодні, 29 січня, справи, що "зависли", можна завершувати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо довести їх до ладу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як правило, не допускають "зависання" своїх справ — як робочих, так і домашніх. Представники цього знака просто не можуть повноцінно відпочивати, якщо не завершили все, що запанували на день. Тому вони можуть займатися цим до самої ночі, але спати ляжуть, як то кажуть, з легкою душею. Сьогодні для них важливо впоратися з усіма завданнями, які зібралися за тиждень, поставивши, як кажуть у таких випадках, всі крапки над "і". Тоді завтрашній – недільний – день вони зможуть присвятити відпочинку та релаксу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – так вже вони влаштовані – не терплять безладдя і, як правило, доводять до кінця розпочаті справи, але цього разу у них, мабуть, щось піде не так, і частина роботи залишиться незавершеною. Ситуація, що склалася, може призвести до того, що представники знака впадуть у паніку і відчай, внаслідок чого вони з властивою їм прискіпливістю і методичністю почнуть розгрібати завали, що їм вдасться зробити з блиском.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії часто кидають розпочаті справи на пів дорозі через властиву їм безладність — їм нудно доводити їх до ладу. Тому сьогодні зірки наполегливо рекомендують представникам знака скласти докладний план роботи та ретельно його дотримуватися. Тільки так вони зможуть закрити всі закинуті свого часу в "довгу скриньку" справи і не потрапити в цейтнот, який неминуче загрожує їм, якщо вони доброю волею цього не зроблять, так що в їхніх інтересах постаратися.

Читайте також: