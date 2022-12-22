Три знаки зодіаку, яким сьогодні бажано займатися справами, пов'язаними із землею

День позитивної енергетики, який, проте, не призначений для активної діяльності – жодний серйозний проєкт, який потребує великої кількості зусиль, не вдасться довести до ладу. А ось справи, які так чи так дотичні до медитації, виявляться успішними – насамперед це стосується занять, пов'язаних із землею. Щоправда, розпушувати чи копати грядки для багатьох виявиться складно через несприятливі погодні умови, але пересаджувати домашні квіти, робити сезонне прибирання на садовій ділянці або займатися купівлею-продажем дачної нерухомості можна цілком.

Сьогодні, 22 грудня, займатися справами, пов'язаними із землею, можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них садово-дачна терапія особливо піде на користь.

Телець (21.04 – 21.05)

Телець – знак Землі, тому його представники у зв'язаних із нею заняттях знаходять особливе задоволення. Тому сьогодні вони можуть сміливо – якщо, звісно, їм дозволять робота та погода – вирушати за місто, на дачу, де, як відомо, завжди є робота. Навіть якщо в самій землі – через стійкий сніговий покрив – їм покопатися не вдасться, близькість до неї створить їм чудовий настрій.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам саме час вирішувати питання із заміською нерухомістю, про яку вони давно мріяли. Можливо, йтиметься не про розкішний котедж, а лише про будиночок у селі – головне, щоб у ньому була піч, а біля будинку – криниця з чистою водою. Найважливіше в ситуації, що склалася, — не поспішати платити призначену ціну: з продавцем цілком можна поторгуватися, тоді залишаться гроші на переїзд і облаштування.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – чудові садівники – про них зазвичай кажуть, що заколоситься навіть звичайна палиця, яку вони встромлять у землю. Щоправда, сьогодні їм із цілком зрозумілих причин, наімовірніше, не до екзотичних рослин у саду заміського будинку, але це не означає, що вони мають зовсім відмовитися від улюбленого заняття. Чому б їм, наприклад, не приділити увагу їхнім улюбленим кімнатним квітам?

Читайте також: