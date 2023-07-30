Три знаки зодіаку, яким сьогодні бажано зайнятися спортом

Нинішній день – час енергійних дій, що у світлі вихідного дня може означати одне: його треба присвятити повноцінному – активному відпочинку. Найкраще, якщо обраною людиною заняттям буде спорт: він допоможе покращити настрій та відновити сили, необхідні для успішної професійної діяльності вже наступного тижня.

Сьогодні, 30 липня, зайнятися спортом – до того ж найактивнішими його видами – рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке проведення часу особливо необхідне.

У стриманих — щоправда, тільки до певного часу — Тельців (21.04 — 21.05), схоже, переповнилася чаша терпіння, і вони готові скинути свій гнів на першу людину, що трапилася їм під руку. Чим закінчиться такий конфлікт, невідомо, тому зірки наполегливо радять представникам знака сублімувати негативну енергію, що накопичилася у них, у заняття спортом.

Близнята (22.05 – 21.06), які зрідка можуть дійти згоди навіть із самими собою, не кажучи вже про оточення, цього дня, найімовірніше, будуть у стані легкої неадекватності. Вирішуючи, як вчинити в ситуації, що склалася, вони метатимуться між двома варіантами, не маючи жодної можливості вибрати один з них. Замість того, щоб сидіти у чотирьох стінах, є сенс вирушити на пробіжку – рішення прийде само собою.

Велелюбні Риби (19.02 – 20.03) страшенно засмучуються, коли об'єкт їхніх симпатій – навіть якщо в них немає на цю людину серйозних та довготривалих планів – не відповідає їм взаємністю. Оскільки подібні страждання не є конструктивними почуттями, зірки рекомендують представникам знака витратити енергію, що вивільняється в таких випадках, з більшою користю – на заняття спортом.

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