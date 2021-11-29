Три знаки зодіаку, яким сьогодні бажано зберігати обітницю мовчання

День, коли багато хто може відчути занепад сил – їх не вистачатиме навіть на елементарні дії, як професійного, так і особистого характеру. Найкраще в цей час – залишитися вдома, але в понеділок мало хто зможе собі це дозволити, тому – щоб уникнути сварок та конфліктів – необхідно якнайменше спілкуватися з оточенням – дати, якщо можна так сказати, обітницю мовчання.

Сьогодні, 29 листопада, якнайменше спілкуватися з тими, хто перебуває поруч, рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них обітниця мовчання особливо важлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці відомі своєю запальністю: щоправда, для того, щоб представники знака спалахнули, як сірник, необхідно довести їх до точки кипіння, але, якщо вони до неї дійдуть, заспокоїти їх неможливо. Сьогодні становище погіршиться тим, що поріг чутливості у них знизиться, тому вони роздратуються набагато раніше, ніж в інші дні. Зірки рекомендують Тельцям не доводити сюжету дня до критичної точки і піти на ізоляцію – на один, нинішній день.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів дратуватиме все, що стосується їхньої роботи, яку вони вважають святим для себе моментом. Будь-яке зауваження, побажання і навіть погляд, який здасться їм кривим, вони сприйматимуть у багнети, що, звичайно ж, найнесприятливішим чином позначиться на стосунках з тими, хто перебуває поруч. «Перекроїти» неприємний сценарій можна, давши цього дня обітницю мовчання – чим менше представники знака будуть говорити, тим краще для всіх.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам сьогодні небажано спілкуватися з найближчими людьми: самі не знаючи чому, вони повірять у теорію змови, що невідомо звідки взялася, і будуть впевнені, що всі, включаючи сім'ю і коханих, бажають їм винятково зла. Чого вони у таких випадках навернуть і, головне, чого наговорять, не знають навіть вони самі. Запобігти катастрофі в окремо взятій сім'ї можна буде одним-єдиним способом: давши обітницю мовчання, не ображати тих, кого любить представники знака, навіть якщо вони поводитимуться нестерпно.

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