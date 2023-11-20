Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться каятися у непристойній поведінці

День, коли можна – і потрібно – робити рішучі вчинки, до того ж це стосується як фізичних, так і моральних дій. Зірки рекомендують знайти в собі сміливість і покаятися у своїй негативній поведінці – ті, перед ким ми винні, гідно оцінять це.

Сьогодні, 20 листопада, перепрошувати за непристойні вчинки доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо покаятися.

Овен

Овни у пориві агресії можуть навернути багато того, за що їм згодом буває соромно перед оточенням – як близьким, так і не дуже. Нинішній день – чудовий час для того, щоб перепросити за скоєне або сказане, скривджені ними люди готові будуть охоче прийняти все сказане.

Лев

Леви часто ображають людей неувагою, через що особливо недовірливі з них згадують представників знака не найкращим чином. Чому б не скористатися сприятливими обставинами сьогодення та не нагадати їм про себе, зателефонувавши або написавши повідомлення до месенджера.

Риби

Рибам доведеться згадати, як вони образили знайому людину, яка, найімовірніше, ні в чому не була перед ними винна. Те, що трапилося, буквально отруювало життя вразливим представникам знака, тепер вони зможуть повернути минуле і виправити зроблену колись помилку.

Читайте також: