Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом

Один із найнесприятливіших і неоднозначних днів місячного циклу, протягом якого космічні енергії змінюватимуть знак із "плюса" на "мінус", і так – кілька разів. Недивно, що у багатьох із нас може статися запаморочення та втрата орієнтації – у моральному значенні цього слова. Вибираючи в цей час між добром і злом, важливо не помилитися – це може коштувати дорого.

Сьогодні, 29 вересня, обирати між добром і злом доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них ухвалення такого рішення буде обов'язковим.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви заради досягнення своєї мети здатні якщо не на все, то на багато чого – якщо ставки особливо високі, вони готові знехтувати моральними нормами, які заважають їм отримати бажане. Сьогодні спокуса вибрати зло буде особливо сильною: здавалося б, це так просто – один крок – і заповітний результат досягнуто. Але варто пам'ятати про бумеранг — зло, зроблене іншому, швидко повернеться назад.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам визначитися з тим, що вони хочуть, буде вкрай складно: представники цього знака, намагаючись набути душевної рівноваги, більшу частину життя проводять у коливаннях. Сьогоднішній день не стане винятком – їм важко буде зрозуміти, як саме вчинити – з погляду добра чи з позиції зла. Вибравши останнє, вони обов'язково пошкодують своє рішення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, як правило, не доводиться вибирати, на якому боці вони перебувають – добра чи зла, оскільки – так вони вже влаштовані – завжди обирають перше. Але сьогодні обставини можуть скластися таким чином, що вони, образно кажучи, переплутають чорне та біле, тому представникам знака необхідно дуже відповідально підходити до ухвалення будь-якого рішення, щоби згодом про нього не пошкодувати.

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