Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом

Нинішній день не найпростіший у місячному календарі: обставини будуть складатись таким чином, що кожному з нас доведеться робити вибір між добром та злом. Відповідальність за нього не вдасться перекласти на чужі плечі – робити його у будь-якому разі доведеться самостійно, тому над його варіантами треба добре подумати.

Сьогодні, 23 лютого, обирати між добром і злом доведеться всім знакам зодіаку, але перед трьома з них він стане особливо гостро.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, незважаючи на властиву їм слонячу злопам'ятність, добрі. Саме тому необхідність вибирати між двома крайнощами – зі знаком «мінус» та «плюс» – виявиться для них складною, особливо якщо врахувати, що зло їм піднесуть як єдиний спосіб зробити комусь добро. Головне для них у цій ситуації – розібратися, що до чого, і не помилитися.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам властиво вагатися – саме таким чином вони набувають душевної рівноваги. Але сьогодні зірки поставлять їх перед складним вибором: зло може виявитися набагато привабливішим за добро, тому чаша умовних «ваг» значно переважуватиме в його бік. Тим не менш, представники знака зможуть взяти себе в руки та зробити єдино правильний вибір.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби часто плутають поняття добра і зла, тому недивно, що сьогодні вони легко можуть прийняти одне за інше і припуститися помилки, про яку згодом пошкодують. Втім, уникнути її нескладно — достатньо буде, подумати про те, до яких наслідків приведе той чи той вибір. Для представників знака, які живуть почуттями, такий підхід виявиться складним, але можливим.

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