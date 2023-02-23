Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом

Фото: Credits

Нинішній день не найпростіший у місячному календарі: обставини будуть складатись таким чином, що кожному з нас доведеться робити вибір між добром та злом. Відповідальність за нього не вдасться перекласти на чужі плечі – робити його у будь-якому разі доведеться самостійно, тому над його варіантами треба добре подумати.

Сьогодні, 23 лютого, обирати між добром і злом доведеться всім знакам зодіаку, але перед трьома з них він стане особливо гостро.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, незважаючи на властиву їм слонячу злопам'ятність, добрі. Саме тому необхідність вибирати між двома крайнощами – зі знаком «мінус» та «плюс» – виявиться для них складною, особливо якщо врахувати, що зло їм піднесуть як єдиний спосіб зробити комусь добро. Головне для них у цій ситуації – розібратися, що до чого, і не помилитися.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам властиво вагатися – саме таким чином вони набувають душевної рівноваги. Але сьогодні зірки поставлять їх перед складним вибором: зло може виявитися набагато привабливішим за добро, тому чаша умовних «ваг» значно переважуватиме в його бік. Тим не менш, представники знака зможуть взяти себе в руки та зробити єдино правильний вибір.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби часто плутають поняття добра і зла, тому недивно, що сьогодні вони легко можуть прийняти одне за інше і припуститися помилки, про яку згодом пошкодують. Втім, уникнути її нескладно — достатньо буде, подумати про те, до яких наслідків приведе той чи той вибір. Для представників знака, які живуть почуттями, такий підхід виявиться складним, але можливим.

Читайте також:

Як отримати безкоштовну правову допомогу: Валерія Коломієць про правові консультації від Мін'юст

Як отримати безкоштовну правову допомогу: Валерія Коломієць про правові консультації від Мін'юст

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація