Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться подолати себе

День, коли багато хто з нас відчуватиме невдоволення – як своєю діяльністю, так і самими собою. Не варто давати волю цьому почуттю – нічого хорошого воно не приведе. Головне в цей час — не сидіти склавши руки, а працювати — навіть через силу, тоді вдасться вирішити всі — як професійні, так і особисті питання, намічені на цей день.

Сьогодні, 7 грудня, працювати "через не хочу" доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно буде подолати себе.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, як відомо, "славляться" тим, що швидко "спалахують", захоплюючись новою ідеєю і азартно стаючи до її втілення в життя, а потім також швидко байдужіють до неї та залишають її заради заняття, яке здається їм набагато перспективнішим та цікавішим. Сьогодні зірки категорично не радять їм діяти відповідним чином, навіть якщо робота здасться їм нудною і такою, що не має жодного сенсу. Варто продовжити діяти, незважаючи на розчарування, і виявиться, що все зовсім не так погано, як здавалося.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як жоден інший знак зодіаку, залежать від свого настрою, він же, зі свого боку, повністю підвладний коливанням місячного циклу. Ось і сьогодні, в непростий місячний день, вони впадуть духом і з песимізмом П'єро дивляться на навколишній світ, який здається їм таким недосконалим. Але варто представникам знака зайнятися тим, що приносить їм задоволення – наприклад, читанням або в'язанням, як їхній стан поступово гармонізується, а навколишній простір здасться не таким жахливим, як ще кілька годин тому.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, яких важко збити з курсу – тобто відвернути від роботи – сьогодні раптом захочеться поледарювати, до того ж настільки сильно, що вони з величезним зусиллям виконуватимуть навіть найпростіші та нехитріші дії. Щоб перебити пасивність, апатію та пов'язаний з ними негативний настрій, важливо перемкнутися на інше – більш важливе чи цікаве заняття. У такому разі представникам знаку вдасться під іншим кутом зору подивитися на себе та свою роботу, а там і до звичних їм трудових подвигів недалеко.

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