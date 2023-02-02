Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться повернутися до вирішення старої проблеми

День, коли у наше життя – хочемо ми того чи ні – вторгається минуле. Одним воно дає можливість вдатися до приємних – чи не дуже – спогадів, іншим приносить зустріч із людьми, яких вони давно не бачили, а треті повертаються до справ, про які вони вже й думати забули. У цей час така зустріч із колишнім може бути пов'язана зі старою проблемою, яка свого часу була відкладена на потім, але нікуди водночас не поділася – її однаково треба вирішувати.

Сьогодні, 2 лютого, повернутись до старої проблеми так чи так доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них неодмінно потрібно буде її вирішити.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви абсолютно впевнені, що вирішувати проблеми – непанська справа, тому особам королівської крові, якими вони себе вважають, не варто цим займатися. Сьогодні представникам знака доведеться змінити свою думку, оскільки вирішити старе, наболіле питання зможуть лише вони. Втім, у результаті їм вдасться отримати з того, що сталося, користь, піднявши свій професійний авторитет.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які до останнього відмовлялися вирішувати якусь побутову проблему, доведеться це зробити, оскільки без цього їхнє подальше проживання у власному будинку виявиться як мінімум некомфортним, а як максимум — неможливим, так що доведеться зайнятися ремонтом — хоча б косметичним. До речі, впоравшись із завданням, представники знака здивуються, наскільки легко все вдалось.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці "славляться" тим, що постійно відкладають свої проблеми на невизначений час, до того ж чим вони неприємніші, тим далі представники знака намагаються їх засунути. Сьогодні цей номер у них не пройде: їм доведеться розставити крапки над "і" у взаєминах із людиною, статус якої в їхніх очах досі невизначений, або наблизити її до себе, або остаточно видалити з кола спілкування.

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