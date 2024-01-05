Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться протистояти невгамовному апетиту

День спокус у всіх сферах нашого життя, коли дуже легко піти на поводі у своїх слабкостей, про що згодом доведеться серйозно пошкодувати. Спокуси можуть бути різними – від бажання, що несподівано виникло, висловити оточенню все, що ми про нього думаємо, до тяги витратити всі наявні гроші, але особливо важливо не потурати своєму апетиту.

Сьогодні, 5 січня, спокуси переслідуватимуть представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо протистояти невідомому звідки виниклому апетиту.

Телець

Тельці, які дуже люблять смачно поїсти, можуть перейти всі можливі межі, буквально змітаючи все, що знайдуть на кухні – у шафах та холодильнику. Результатом – зі зрозумілих причин – стане погіршення здоров'я, чого не варто допускати.

Діва

Діви, які стежать за своєю фігурою, а тому не дозволяють собі навіть маленького шматочка шкідливих продуктів, сьогодні можуть, як то кажуть, «злетіти з котушок» і почати їсти все без розбору. Не варто забувати про те, що все з'їдене в цей час, надовго відкладеться на животі та стегнах.

Козоріг

Козороги, яким часто однаково, що стоїть у них на столі, – головне, щоб вони могли отримати почуття ситості, – сьогодні взагалі припинять звертати увагу на те, що вони їдять. Чи варто говорити про те, що в результаті вони просто «заб'ють» організм токсинами та шлаками.

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