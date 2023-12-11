Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться спуститися з неба на землю

День, коли – хочемо ми того чи ні – доводиться відмовлятися від ілюзій на користь реальності, тобто, умовно кажучи, спуститися з небес на землю. Мрії, які були доречні минулими вихідними, потрібно – як і належить на початку робочого тижня – відсунути вбік, зайнявшись нехай і не такими цікавими, але важливими і практичними земними справами.

Сьогодні, 11 грудня, спуститися з небес на землю необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо згадати про повсякденні – земні – справи.

Близнята

Близнята – через властиву їм двоїстість – завжди вагаються між двома варіантами, в цьому разі йдеться про фантазії та реальність. На жаль, сьогодні плани, вибудувані ними у мріях, наштовхнуться на реальність, яка з ними категорично не співпаде, але згодом виявиться, що все на краще.

Козоріг

Козороги не схильні до фантазій, але мріяти їм ніхто не заборонить. Щоправда, зазвичай це стосується важливих для них робочих моментів. Сьогодні представники знака зрозуміють, що проєкт, на який вони націлилися, їм навряд чи вдасться отримати, тож потрібно зосередитися на тих, якими вони вже займаються.

Риби

Риби є головними мрійниками зодіаку, що, втім, не заважає їм бути доволі практичними. Сьогодні їм потрібно буде продемонструвати своє вміння перемикатися з любовних мріянь, у "компанії" яких вони провели вихідні, на рутинні справи – замість них їх ніхто не зробить.

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