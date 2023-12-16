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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться ухвалити важливе рішення

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться ухвалити важливе рішення

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, який астрологи називають часом протистояння добра та зла. Щоправда, у цьому випадку два початки, що воюють один із одним, ще не увійшли на повну силу, як це буде далі, але робити вибір між світлом і тінню, плюсом і мінусом однаково доведеться. Головне, пам'ятати про відповідальність за ухвалення рішень – вона може позначитися на решті життя.

Сьогодні, 16 грудня, важливе рішення належить ухвалити представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно матиме особливо важливе значення.

Телець

Тельці – і вони добре це знають – є тугодумами, як правило, їм досить важко буває ухвалити якесь – особливо, правильне – рішення. Сьогодні – втім, як і в більшості випадків – зірки рекомендують їм дослухатися до своєї інтуїції – вона підкаже, який вибір зробити, щоб згодом у ньому не довелося каятися.

Терези

Терези ухвалюють рішення дуже довго і болісно, кидаючись з однієї крайності в іншу, поки, нарешті, не досягнуть рівноваги. На жаль, сьогодні часу на таке розгойдування у представників знака немає, тому для них дуже важливо визначитися з тим, яка «чаша терезів» переважить. Зірки вважають, що перше рішення виявиться найправильнішим.

Стрілець

Стрільці, як правило, ухвалюють рішення швидко – без вагань та роздумів, і ця їхня необачність часто грає з ними злий жарт: згодом вони шкодують про поспішність, але нічого виправити не можуть. Сьогодні представникам знака рекомендується хоча б кілька разів «відміряти» і лише потім «різати», точніше – вирішувати.

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Дата публікації
Перегляди
1296
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