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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться відбиватися від депресії

Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться відбиватися від депресії

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли кожен із нас може вступити в конфлікт із самим собою, який може тривати не лише днями та місяцями, а й роками. Особливо це торкнеться тих, хто не любить активно чинити опір життєвим обставинам, а вважає за краще, що називається, плисти за течією: таке – нахабне – ставлення до власної долі може стати причиною нудьги і навіть депресії.

Сьогодні, 17 серпня, з поганим настроєм та нудьгою можуть зіткнутися представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них доведеться буквально відбиватися від депресії.

Близнята

Близнята в будь-якій ситуації намагаються бадьоритися, але сьогодні будуть не в змозі здолати нудьгу, яка може опанувати ними від самого ранку. До того ж, нічого, що відповідало б такому душевному стану, в їхньому житті відбуватия не буде – це лише вплив енергій Місяця.

Лев

Леви, мабуть, найменш схильний до депресії знак зодіаку, тому їхній настрій здивує як оточення, так і їх самих. Не варто робити трагедію з того, що вже завтра зникне без сліду – головне перетерпіти сьогоднішній душевний дискомфорт.

Терези

Терези часто впадають у депресію через неправильно – як їм здається – ухвалене рішення, наслідки якого – знову-таки на їхній погляд – виявляться сумно-незворотними. Як перше, так і друге, на щастя, не має нічого спільного з реальністю, тож треба тримати себе в руках.

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