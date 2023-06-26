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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться виконати дані раніше обіцянки

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться виконати дані раніше обіцянки

Гороскоп на сьогодні, для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день – перший у списку темних днів місячного календаря. Астрологи називають його демонічним, оскільки люди – навіть найспокійніші та миролюбніші – начебто одержимі бісами: вони стають грубими, злими, конфліктними та скандальними. Це також час опрацювання карми, коли потрібно відповідати за вчинені раніше вчинки, у цьому випадку – за дані колись, але невиконані обіцянки.

Сьогодні, 26 червня, виконати дані раніше обіцянки доведеться представникам усіх знаків Зодіаку, але троє з них ніяк не зможуть цього уникнути.

Вогняні Овни (21.03 – 20.04) – справжні господарі свого слова: вони легко його дають, а потім легко забирають. Але сьогодні обставини складуться таким чином, що відіграти назад їм аж ніяк не вдасться, оскільки людина, якій вони щось пообіцяли, вимагатиме заплатити за рахунками. Робити нічого – доведеться виконувати обіцянку, а заразом і зробити висновки на майбутнє: не впевнений – не обіцяй.

Обов'язкові Скорпіони (24.10 – 22.11) не виконали дану ними комусь обіцянку не з необов'язковості і не тому, що забули, просто обставини в цьому сенсі склалися для них не найсприятливішим чином. Проте тягар обов'язку весь час затьмарюватиме їхній гарний настрій, тому вони – без жодного тиску з боку – самі вирішать залагодити ситуацію, і їм це вдасться.

Добродушні Стрільці (23.11 – 21.12) не виконали свою обіцянку, тому що – хоч як банально це прозвучить – просто забули про неї. Що станеться сьогодні – самі вони схаменуться, що дали слово, або їм нагадають про нього – неважливо, головне, що вони зроблять усе так, як обіцяли. Щоправда, це не означає, що наступного разу вони знову когось не обнадійять, а потім про це не забудуть.

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Дата публікації
Перегляди
4512
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