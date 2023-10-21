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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні доведеться визнати свої помилки

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні доведеться визнати свої помилки

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли необхідно робити рішучі вчинки, оскільки вони дадуть змогу досягти будь-яких – навіть самих, здавалося б, неймовірних – цілей. Головна умова, яка дозволить це зробити – готовність визнати помилки, які були здійснені.

Сьогодні, 21 жовтня, визнати свої помилки необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але три з них без цієї церемонії не зможуть рухатися вперед – як у професійному, так і особистому плані.

Телець

Тельці, незважаючи на свою досить миролюбну вдачу, у пориві агресії можуть навернути багато такого, за що їм згодом буває совісно перед оточуючими – як близькими, так і не дуже. Сьогоднішній день – чудовий час для того, щоб вибачитись як за сказане, так і за скоєне.

Лев

Леви часто ображають людей неуважністю, знехтували ними, а то й зовсім викреслюючи з життя, чим серйозно образили. Чому б не скористатися сприятливими обставинами нинішнього дня і не визнати помилку, пояснивши причини своєї поведінки та вибачаючись.

Риби

Рибам доведеться згадати минулі часи, коли вони образили знайому людину, яка, швидше за все, ні в чому не була перед ними винна. Події нинішнього дня складуться таким чином, що вони зможуть повернути минуле і виправити помилку, попросивши вибачення у того, перед ким досі винні.

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Дата публікації
Перегляди
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