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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться забути про прийдешнє свято

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться забути про прийдешнє свято

Фото: Getty Images

День, коли зміни наполегливо втручаються в наше життя, зовсім не цікавлячись, хочемо ми того чи ні. Без перебільшення можна сказати, що сьогодні – напередодні Нового року – мало кому захочеться займатися чимось, окрім передсвяткових клопотів. Та, схоже, багатьом із нас зірки не залишать вибору – ми будемо змушені ухвалювати важливі рішення та займатися серйозними справами, особливо якщо вони стосуватимуться професійної діяльності.

Сьогодні, 30 грудня, присвятити день професійним клопотам доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них доведеться – звісно, на якийсь час – і зовсім забути про свято, що наближається.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які твердо вирішили, що жодні обставини невизначеної сили не зможуть зіпсувати їм свято, все ж доведеться з ним зачекати. Велика ймовірність отримання ними термінового замовлення, відмовитися від якого було би безглуздо і прикро, оскільки воно, окрім іншого, натякає ще й на пристойну винагороду.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви так поспішали закрити всі професійні питання до свята, що, вочевидь, десь проґавили серйозну помилку, на яку сьогодні зверне їхню увагу керівництво. Втім, не все так погано, як може здатися на перший погляд: їм вистачить часу для того, щоб усе виправити і зустріти Новий рік нехай і в скромній обстановці, але з почуттям виконаного обов'язку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги за собою жодних гріхів – особливо професійної якості – не відчувають, вони все зробили і здали вчасно, та це не означає, що їхні колеги вчинили так само. Ну, а оскільки за чуже недопрацювання часто відповідає весь колектив, цілком можливо, що керівництво змусить працювати всіх. У цій ситуації бажано не гніватися на ледарів, а якнайшвидше закрити свою ділянку роботи.

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Дата публікації
Перегляди
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