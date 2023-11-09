Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться заощаджувати

Не найлегший день місячного календаря, коли необхідно дбайливо ставитися до будь-яких ресурсів, включаючи моральні та фізичні сили, але найважливіше економити свої фінанси – надто великий ризик витратити набагато більше, ніж можна і потрібно.

Сьогодні, 9 листопада, берегти свої ресурси необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них доведеться економити всерйоз.

Близнята

Близнята обмежувати себе не люблять, але, потрапивши у скрутні матеріальні обставини, дадуть фору навіть запеклим скнарам. Сьогодні вони зможуть витратити навіть менше, ніж це потрібно. Щоправда, весь цей час їх грітиме думка про те, як усе розвернеться, коли режим економії буде вимкнений.

Діва

Дів необхідністю економити не злякаєш – до того ж вони вміють «урізати» витрати таким чином, що близькі люди цього навіть не розуміють: їжі в будинку однаково багато, і вона, як і раніше, смачна. Ось і сьогодні представники знака, витративши вдвічі менше, забезпечать своїх домашніх усім необхідним.

Козоріг

Про Козорогів можна сказати, що економія є їхнім другим ім'ям: обмежуючи себе в усьому, представники знака не тільки не страждають, а й, навпаки, отримують задоволення, оскільки подумки підраховують, скільки грошей вони зможуть відкласти «на чорний день» – нинішній день у цьому сенсі винятком стане.

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