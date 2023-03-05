Три знаки зодіаку, яким сьогодні доведеться зіткнутися з емоційними гойдалками

Потужна космічна енергетика цього дня, якщо не витратити її на по-справжньому важливі справи, може не найкраще вплинути на психологічний стан людини. Замість відпочинку, який потрібен нам вихідного дня, нам доведеться зіткнутися з емоційними гойдалками, тому потрібно вигадати, як мінімізувати їхній вплив.

Сьогодні, 5 березня, з емоційними гойдалками можуть зіткнутися представники всіх знаків зодіаку, але на трьох із них вони можуть вплинути особливо сильно.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці довше за інших можуть витримувати коливання свого настрою, але якщо вони зірвуться, це може призвести до справді нищівних – як у прямому, так і в переносному сенсі – наслідків. Як цього уникнути? Найкраще звернутися до когось із близьких – до того, хто вміє заспокоїти представників знака та утримати їх у рамках пристойності. Вони зможуть "приборкати" їх заспокійливими розмовами.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які болісно сприймають перепади настрою від позитивного до негативного – й назад, зірки рекомендують зайнятися чимось суспільно корисним – наприклад, спекти пиріг для недільного сімейного чаювання. Водночас їм необхідно вибрати новий рецепт, який дозволить зосередитися на процесі випікання, а його аромат утримуватиме настрій у позитивному стані.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви зможуть позбутися коливань свого настрою за допомогою... рукоділля: монотонна робота не лише заспокоїть представників знака, а й потішить їх. Річ у тім, що вони дуже трепітно ставляться до своєї домівки, яку оформлюють вишукано, використовуючи різні, але незмінно унікальні речі. А сьогодні їм саме вдасться створити щось схоже власними руками.

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