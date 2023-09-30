Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично не можна нервувати

День, коли у взаєминах між людьми починає панувати рідкісна за своєю чистотою гармонія, яка робить спілкування легшим – зокрема й тому, що людям стає легше розуміти – і приймати – одне одного. Головне, у цей час – утримувати моральну рівновагу і не нервувати через речі, які ми не можемо змінити.

Сьогодні, 30 вересня, берегти нервові клітини необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна нервувати.

Рак

Раки виявляться особливо недовірливими і болісно сприйматимуть будь-які, навіть зовсім невинні зауваження на свою адресу. Щоб не нервувати, варто проаналізувати причини, через які люди кажуть їм неприємні речі – найімовірніше, виявиться, що винні у цьому внутрішні проблеми співрозмовників.

Діва

Дівам, які цінують душевний спокій, не варто дратуватися з приводу, що нічого не означає в їхньому житті. Необхідно відокремити справді бентежливі приводи від порожніх і незначних і, відповідно до відомої мудрості, змиритися з першими та проігнорувати другі.

Скорпіон

Скорпіонам як наймістичнішому знаку зодіаку необхідно відмовитися від емоційного сприйняття навколишньої дійсності, особливо якщо події, що відбуваються, – негативної властивості. У будь-якому разі все відбудеться так, як має статися, а безглузде нервування тільки забере енергію.

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