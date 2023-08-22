Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично не можна ризикувати

День, коли не можна ризикувати навіть у дрібницях, інакше можна буде втратити і гроші, і роботу, і кохану людину. Не варто ходити безлюдними вулицями в темний час доби, носити з собою великі суми грошей і одягати дорогі ювелірні стосунки.

Сьогодні, 22 серпня, відмовитися від ризику в будь-яких його формах необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо бути обережними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам зірки наполегливо рекомендують – хоча б на день – відмовитися від улюбленого заняття, яким є шопінг. Вирушивши за закупами, вони ризикують захопитися і витратити більше, ніж розраховували спочатку. Все б нічого, але ці витрати проб'ють настільки серйозну дірку в їхньому бюджеті, що їм доведеться думати про те, як дожити до наступної зарплати.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, які є, мабуть, найдовірливішим знаком зодіаку, необхідно бути обережними, спілкуючись із малознайомими або, тим більше, зовсім незнайомими людьми. Розповівши їм щось, що стосується їхнього особистого життя, представники знака незабаром можуть виявити, що їхні таємниці стали, як кажуть, надбанням громадськості.

Водолій (21.01 – 18.02)

Для Водоліїв серйозним фактором ризику може стати, як не дивно це прозвучить, громадський транспорт – саме там вони можуть зіткнутися зі скандалістами, які зіпсують їм настрій на цілий день, а то й кишеньковими злодіями, «завдяки» яким залишаться без коштів – загалом, представникам знака краще прогулятися пішки.

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