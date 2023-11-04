Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще мовчати

День сприятливий для всіх, хто хоче набути нових знань, зокрема й духовних. Імовірні навіть містичні відкриття та прозріння – у них повірить навіть той, хто вважає себе людиною, яка твердо – двома ногами – стоїть на землі.

Сьогодні, 4 листопада, тримати язик за зубами, не розкриваючи чужі секрети та таємниці, рекомендується всім, але трьом знакам зодіаку – особливо.

Овен

Овни, яких зазвичай мало цікавить чуже життя, оскільки вони цілком і повністю зосереджені на власному, можуть видати чужий секрет ненароком, не подумавши про те, до чого це може привести: той, чия таємниця стане надбанням широкого загалу, затаїть злобу і згодом може серйозно помститися.

Близнята

Близнятам дуже важко буде утриматися від того, щоб не розбовтати чужий секрет – їх начебто хтось тягне за язик. Але надмірна балакучість може призвести до негативних наслідків – до серйозної сварки з людиною, яка їм цю таємницю довірила.

Терези

Для дипломатів-Терезів розголошення конфіденційних даних, про які знайома їм людина хотіла б замовчати, стане як серйозним проколом, так і приводом для переживань. Пояснити таку легковажність можна буде лише потьмаренням, яке зненацька зійде на представників знака.

Читайте також: