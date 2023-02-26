Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще мовчати, ніж говорити

День, коли слово набуває особливої сили впливу – як на людей, так і на події. Досить одного – навіть зовсім непрозорого – натяку для того, щоб образити людину, зачепивши її за живе, і достатньо сказаного вголос бажання, щоб воно виповнилося, причому досить швидко. Але також велика ймовірність того, що погані слова – кинуті навмисне або ненароком – теж стануть реальністю.

Сьогодні, 26 лютого, максимально обережно висловлюватися на будь-яку тему бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі краще мовчати, ніж говорити.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки вирізняються чудовою тактовністю і ввічливістю – почути від них різке висловлювання практично неможливо, тому сьогоднішня помилка – якщо, звісно, вони її припустяться – стане неприємною несподіванкою насамперед для них самих. Уникнути такого розвитку просто – треба більше слухати й менше говорити: так представникам знака вдасться дізнатися багато цікавого і нікого не скривдити.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – найкращі дипломати зодіаку, тому дуже рідко припускаються помилок у спілкуванні, хоча, звичайно, і у них бувають проколи, щоправда, набагато рідше, ніж у інших. Але сьогодні представники знака, схоже, пустяться берега і почнуть говорити неприємну правду – або те, що вони нею вважають – праворуч і ліворуч. Спокутувати свою провину їм потім доведеться дуже довго, тому краще не розпалювати обстановку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – визнані майстри несподіваних, безглуздих і неприємних висловлювань, тому що спочатку кажуть і лише потім думають про те, що сказали, і іноді жахаються цього, а іноді – ні. Але сьогодні їм необхідно бути особливо обережними, висловлюючи свою думку і навіть роблячи компліменти: вони ненавмисне можуть сказати те, що розсварить їх зі співрозмовником раз і назавжди.

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