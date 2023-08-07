Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не нервувати

День, коли до запальності і дратівливості можуть бути схильні навіть найбільш спокійні і врівноважені із нас, тому найважливіше завдання для всіх – зберігати спокій духу. В іншому разі можна нашкодити не тільки навколишнім людям, а й самим собі — підвищене емоційне тло негативно позначиться на настрої та стані.

Сьогодні, 7 серпня, зберігати спокій необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано нервувати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — якщо, звичайно, можна так висловитися — люблять нервувати: емоційне піднесення, яке вони відчувають у таких випадках, дає не тільки поштовх до успішних дій різного роду, але і — як не дивно — гарний настрій. Але сьогодні – з великою ймовірністю – щось піде не так і душевна напруженість виб'є представників знака з колії, тому важливо будь-що зберігати спокій.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези дуже дорожать своїм душевним комфортом, водночас «розгойдувати» їх у цьому сенсі не становить жодної складності – недоброзичливці можуть зробити це не лише одним словом, а й косим поглядом. Щодо самих представників знака, то вони сьогодні будуть особливо чутливими щодо чужих випадів, які здадуться їм особливо образливими. Тому зірки наполегливо радять абстрагуватися від того, що відбувається.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — знак чутливий: вони гостро реагують на будь-які зовнішні подразники, але найбільше їх засмучують невдачі в особистому житті. Велика ймовірність того, що саме сьогодні вони зіткнуться з відсутністю розуміння з боку близької людини, що їх дуже засмутить. Однак зірки наполегливо радять представникам знака не приймати те, що відбувається, близько до серця — вже завтра все стане на свої місця.

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