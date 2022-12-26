Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не спілкуватися із колегами

Нинішню місячну добу вирізняє протистояння добра та зла. Астрологи відзначають, що, як правило, воно буває не надто активним, тому зло не може серйозно нашкодити людям, а от вплинути на їхню діяльність – передусім професійну – таке протиборство здатне цілком. Річ у тім, що кожна з сил – як світла, так і темна – намагається перетягнути людину на свій бік, внаслідок чого вона виявляється ніби паралізованою – на щастя, тільки в переносному значенні цього слова. Особливо складно доводиться тим, хто працює в колективі – сварки та чвари навряд чи дадуть можливість зосередитися на справах.

Сьогодні, 26 грудня, з колегами краще якнайменше розмовляти представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба відмовитися від такого спілкування взагалі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята вважають себе революціонерами, і певною мірою вони справді ними є – вони завжди за те, щоби створити атмосферу вільності. Ось і сьогодні вони схопляться за будь-яку можливість влаштувати в колективі бунт і таким чином уникнути роботи. Але своє завдання вони виконають лише наполовину: разом із колегами вони зможуть на якийсь час відірватися від своїх обов'язків, але потім роботу однаково доведеться зробити.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які є надто довірливим знаком зодіаку, не варто вірити інформації, якою – за великим секретом – поділяться з ними їхні колеги. Найімовірніше, метою таких "одкровень" буде бажання записати людину до лав своїх прихильників, з якими можна буде "дружити" проти будь-кого. Не варто брати участь в інтригах та підкилимних іграх – для них потрібно мати особливі навички, яких у Терезів немає.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців, які завжди стоять за справедливість, легко можна підбити на будь-який бунт, головне запевнити їх у тому, що боротися доведеться за справедливу справу. Ось тільки немає жодної гарантії, що так воно і буде насправді: цілком можливо, що особливо хитрі колеги надумають таким чином вирішити свої власні питання, а представників знака використовують як пробивну і – вибачте – не дуже розумну силу.

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