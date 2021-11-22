Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не виходити з дому

День, який астрологи цілком справедливо називають диявольським: він несе небезпеку людям своєю важкою енергетикою, особливо можуть постраждати ті, хто має тонку душевну організацію – для них тягар дня виявиться воістину непідйомним. Тяжкість на душі позначиться на настрої та працездатності, також велика ймовірність конфліктів у взаєминах з оточенням, так що найкраще, що можна зробити – незважаючи на будній день, не залишати домашніх стін та звести спілкування з людьми до мінімуму.

Сьогодні, 22 листопада, зірки не рекомендують виходити з дому всім знакам зодіаку, але для трьох із них навіть вилазка до магазину може виявитися небезпечною.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни легко можуть стати жертвою своєї запальності: у конфліктних ситуаціях вони завжди спалахують, як сірник, сьогодні ж ця їхня здатність збільшиться в рази. Навіть чийсь косий погляд – на вулиці чи в супермаркеті – здатний роздратувати їх та призвести до скандалу у громадському місці. Його наслідки можуть виявитися непередбачуваними, тому краще до такої ситуації не доводити і залишитися вдома – тут представники знака принаймні не зможуть ні з ким посваритися.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – через свою недовірливість і вразливість – все приймають близько до серця, тому легко впадають у відчай за першого ж «зручного» випадку, яких сьогодні буде дуже багато – особливо за порогом власного будинку. Втім, подібного не станеться, якщо представники знака – під пристойним приводом – залишаться вдома: так буде краще і для них, і для оточення – передусім рідних та близьких, які можуть постраждати від спалахів їхньої нервозності.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, будучи людьми креативними, а тому далеко не всім зрозумілими, можуть спричинити спалах роздратування у неадекватних особистостей, у яких цього непростого дня браку не буде. Одним може не сподобатися неординарний зовнішній вигляд представників знака, іншим – їхня розкута і надто весела поведінка. У будь-якому разі вони можуть викликати невдоволення у оточення своєю оригінальністю, що, з великою ймовірністю, стане приводом для скандалу – щоб уникнути такої ситуації, краще залишитися вдома.

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