Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не вживати алкогольних напоїв

День сприятливий для будь-якої радості та веселощів – таке проведення часу допомагає позбутися стресу і скинути вантаж негативу, що накопичився за попередній час. Можна жартувати, сміятися, брати участь у розважальних заходах і навіть дозволяти собі надмірності – зрозуміло, помірні – у вигляді келиха шампанського чи червоного сухого вина. Щоправда, із цього правила є винятки – вживати алкогольні напої сьогодні можна не всім.

Сьогодні, 18 січня, вживати алкогольні напої у невеликій кількості можна всім знакам Зодіаку, але трьом із них це категорично не рекомендується.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які відомі своєю запальністю, взагалі краще не вживати алкогольні напої: під їхнім впливом вони втрачають механізм гальмування і здатні наламати таких дров, що самі ж – після повернення до нормального стану – жахаються. Нинішній випадок – не виняток із загального правила, тому представникам знака варто утриматися від спиртного, навіть якщо для його приймання буде поважний привід – у результаті собі дорожче вийде.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, взагалі-то, спокійні і досить врівноважені — вони нечасто роздратовуються: представники знака зберігають власні нервові клітини. Але сьогодні під впливом спиртного представники знака цілком можуть повестися неадекватно, чим дуже здивують оточення і завдадуть шкоди своїй репутації людей, які розумні у всіх сенсах. Уникнути такого розвитку подій легко: цілком достатньо наливати собі в келих сік: вишневий чи гранатовий замість червоного вина та яблучний чи виноградний замість білого.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви настільки впевнені в собі, що вкрай рідко качають права — вони впевнені, що все і так належить їм — як кажуть, за замовчуванням. Але сьогодні, будучи "підігрітими" спиртними напоями, вони можуть вирішити, що "левам у зоопарку не докладають м'яса", і почати прилюдно висловлювати свої претензії до світу взагалі і свого життя зокрема. Промова, яку вони виголосять, варта сцен "великих і малих академічних театрів", ось тільки це навряд чи потішить представників знака, особливо коли на ранок їм розкажуть, який все мало вигяд насправді.

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