Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не жартувати

День сприятливий у всіх сенсах – особливо вдалими виявляться справи, пов'язані з ремонтом та будівництвом, а також вирішенням фінансових питань – потрібно, не гаючи часу, скористатися щасливою нагодою. А ось жартувати сьогодні небажано – особливо це стосується людей, котрі люблять чорний гумор, а також тих, хто не впевнений у доброзичливості своїх жартів.

Сьогодні, 26 січня, жартувати небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них демонструвати своє почуття гумору категорично протипоказано.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, які, як відомо, не страждають на почуття такту, часто жартують не до місця і недоречно, примудряючись образити людину, як кажуть, на рівному місці. І той аргумент, що вони зробили це ненавмисно, на думку їхньої "жертви", ніяк не виправдовує представників знака, тим більше що сьогодні вони в умінні "жартувати" на межі фолу перевершать самі себе. Якщо Стрільці не хочуть перетворити на ворогів не лише знайомих, а й найкращих друзів, їм цього дня краще відмовитись від бажання гуморити – він для демонстрації своєї дотепності категорично не підходить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони часто відчувають спокусу пожартувати по-злому, особливо якщо співрозмовник їх дратує. Треба віддати їм належне: вони знають за собою такий гріх і найчастіше намагаються стримувати себе, але іноді їхні старання дають збій. У такому разу оточенню, як правило, можна тільки поспівчувати — шпильки під виглядом жартів Скорпіони вміють говорити краще за всі інші знаки зодіаку. Сьогодні вони відчують непереборне бажання таким чином сказати оточенню все, що вони про нього думають, але зірки наполегливо радять їм утриматись.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто дозволяють собі жартувати неналежним чином, але, як правило, роблять це ненавмисно, а через те, що не бачать меж, за які не варто переходити – вони впевнені, що їм дозволено все. Оскільки насправді це не так, вони – ось як сьогодні – можуть потрапити в незручну ситуацію, тому зірки радять їм – у їхніх власних інтересах – сьогодні утриматися від жартів, чи того, що вони вважають жартами. Так Леви і оточення не скривдять, і власне обличчя збережуть, що для представників цього знака дуже важливо.

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