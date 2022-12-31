Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще ні з ким не спілкуватися

День, коли неприємний сюрприз може зробити навіть людина, яку ми знаємо давно і винятково з позитивної точки зору. Найчастіше в таких випадках друг чи приятель і сам не підозрює, що може вчинити таким чином, оскільки нічого не знає про свій внутрішній демон. З тієї причини, що багато за нас вирішуватиме темний бік особистості, що вийшов на поверхню, з оточенням необхідно спілкуватися якнайменше.

Сьогодні, 31 грудня, максимально скоротити спілкування зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них краще взагалі ні з ким не розмовляти і тим більше не сперечатися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям і будь-якого іншого дня небажано вплутуватися в конфлікти, а вже в такий темний — з енергетичної точки зору — як нинішній, і поготів. Представники знака і самі не помітять, як поступово – слово за слово – влаштують справжній скандал, який напередодні свята особливо нікому не потрібний. Найкращий спосіб уникнути такого розвитку подій – дати сьогодні обітницю мовчання, а привітати друзів з Новим роком можна буде і завтра.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – один із найбільш товариських знаків зодіаку, тому не варто дивуватися з того, що вони знаходять спільну мову навіть із непримиренними опонентами. Але сьогодні – винятково під впливом негативної місячної енергії – це їхнє вміння дасть збій: велика ймовірність того, що навіть у відповідь на просте вітання вони нарвуться на потік агресії з боку, здавалося б, абсолютно невинної людини.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони цілком можуть зробити неприємне для себе відкриття: виявиться, що про близьку їм людину – скажімо, друга чи приятеля – вони не знають абсолютно нічого. Щоб подібного не сталося, все те й потрібно що – тільки на сьогоднішній день – відмовитися від спілкування з тими, хто по-справжньому дорогий представникам знака, тоді вони не дізнаються про негативні сторони тих, кого люблять.

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