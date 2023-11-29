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Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще нічого не робити

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще нічого не робити

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Цьогорічний місячний день призначається для веселощів та свят, тому його позитивна енергетика дає людям свободу та невимушеність. Саме тому він не підходить для серйозних справ – як професійного, так і господарсько-побутового характеру, всі вони є провальними.

Сьогодні, 29 листопада, відмовитися від реалізації важливих проєктів необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі краще нічого не робити.

Телець

Тельці – мабуть, єдиний знак у всьому зодіакальному колі, який вміє нічого не робити і, що важливо, отримувати від цього задоволення. Провести сьогоднішній день, вдаючись до неробства, для них буде нескладно, головне – за законом підлості – не почати згортати гори.

Рак

Ракам, які постійно намагаються вдосконалити свій дім, непросто відмовитися від цього заняття: звільнивши себе від професійних обов'язків, вони навряд чи зможуть всидіти на місці вдома, проте, якщо вони не хочуть щось зламати або розбити, їм доведеться це зробити.

Козоріг

Козороги не вміють сидіти, склавши руки, тому сьогоднішній день може стати для них болісним – у прямому значенні цього слова. Їм потрібно знайти заняття, від якого абсолютно нічого не залежить, тому, навіть якщо воно закінчиться невдачею, ніхто не переживатиме – наприклад, спробувати вишивати.

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Дата публікації
Перегляди
807
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