Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще нічого не робити з волоссям

Не найкращий день для активних дій: астрологи вважають, що в цей час не варто нікуди поспішати, не можна нічого робити поспіхом, а фізичні заняття краще замінити розумовими та інтелектуальними. Бажано – звичайно, якщо є така можливість – не залишати рідних стін, тим більше, що вдома завжди є чим зайнятися.

Сьогодні, 15 лютого, залишитися вдома потрібно всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо нікуди не ходити – особливо до перукарні.

Близнята

Близнята відвідують свого перукаря із завидною постійністю, їх у цьому сенсі можна порівняти з поїздом, що ходить строго за розкладом. Але сьогоднішній візит їм краще відкласти, бо зроблена цього дня стрижка чи фарбування можуть призвести до небажаних наслідків – послаблення імунітету.

Діва

Діви трепетно ставляться до своєї зовнішності, і через відсутність людини, яка може надати професійну послугу, впораються з доглядом за собою і самі. Але сьогодні їм не варто цього робити, оскільки будь-які маніпуляції з волоссям можуть стати причиною чи застудних вірусних захворювань.

Риби

Рибам, які легко миряться з творчим безладдям не тільки в домі, а й на голові, сьогодні точно не варто йти до перукарні і робити щось із волоссям. Особливо це застереження стосується стрижки — вона може вплинути не тільки на зовнішність, але і матеріальне становище, погіршивши його.

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