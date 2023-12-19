Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще тримати язик за зубами

Нинішній день вирізняє не лише потужна енергетика, а й магічна сила слова: те, що буде сказано, практично блискавично – буквально у нас на очах – може стати реальністю, тому дуже важливо стежити за тим, що говориш.

Сьогодні, 19 грудня, уважно стежити за своїми словами необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них сьогодні взагалі краще тримати язик за зубами.

Рак

Ракам – як представникам одного та найдовірливіших знаків – небажано відвертатися від людей, яких вони погано знають. Під впливом енергій дня вони можуть розповісти те, що потрібно залишити винятково для внутрішнього користування. Чи варто говорити про те, що така необачність матиме негативні наслідки.

Стрілець

Стрільці відрізняються вмінням говорити недоладу, зовсім не думаючи про наслідки, до яких можуть привести їхні слова, і в будь-які інші дні, сьогодні ж їхня здатність потрапляти в незручні ситуації може збільшитись у рази. Бажано було б хоч сьогодні тримати язик за зубами, якщо, звичайно, вони зможуть це зробити.

Козоріг

Козороги — особливо, якщо їх допекуть — цілком можуть побажати своєму недоброзичливцю всіх кар земних і небесних, що, як правило, справджується. Будучи сказаними сьогодні, вони не тільки одразу стануть реальністю, а й – так само швидко – повернуться бумерангом. Можливо, розуміння, до чого приведе нестриманість, змусить промовчати.

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