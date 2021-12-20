Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще відмовитись від алкоголю

Єдиний у місячному місяці день, призначений для свят, сприяє радості та веселощам. Якщо врахувати, що наближається Новий рік та Різдво, можна припустити, що у багатьох компаніях саме на нього, незважаючи на те, що це понеділок, призначать корпоративи, і це буде правильним рішенням. З одного боку, зірки сьогодні дозволяють веселитися, з іншого — вони рекомендують не втрачати контролю над своєю поведінкою, що може статися під впливом спиртного.

Сьогодні, 20 грудня, обмежити вживання алкоголю бажано представникам усіх знаків зодіаку, а трьом із них необхідно від нього відмовитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці – як відомо, один із найтерплячіших знаків, але горе тому, хто зуміє розлютити їх, особливо якщо вони – ось як сьогодні – трохи вип'ють. Механізми гальмування – як правило, досить сильні – можуть здати зовсім, і представники знака пустяться берега. Добре, якщо їхній "напад" на оточення обмежиться вербальними образами, оскільки, знаючи їхню круту вдачу, можна припустити і рукоприкладство. Чи варто говорити про те, що наступного ранку вони не знатимуть, куди подітися від сорому.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, випивши навіть трохи спиртного – скажімо, невелику кількість шампанського – відкинуть убік свою фірмову стриманість і впадуть у її крайність, ставши надто відвертими та навіть нав'язливими. Головне в цей час — нікому не телефонувати і нікого не викликати на "серйозну розмову": під впливом винної пари вони, змішавши правду зі своїми фантазіями, здатні наговорити співрозмовнику того, про що згодом пошкодують, але виправити до кінця так і не зможуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці і так не страждають від надмірної тактовності, особливо якщо дозволять собі випити хоча б трохи — втім, почавши "частуватися", вони, як правило, не зупиняються, поки не нап'ються до нестями. У такому стані їм здаватиметься, що вони говорять оточенню суцільні компліменти, тому, протверезівши, вони будуть дуже дивуватися з того, що всі ці люди серйозно на них образилися. Оскільки, будучи в стані підживлення, стримати себе вони не зможуть, їм сьогодні краще відмовитися від алкоголю.

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