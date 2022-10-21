Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще залишатися вдома

Вкрай негативний та конфліктний день, енергетика якого підштовхуватиме людей до вчинків, про які вони вже завтра можуть пошкодувати. Під особливим ударом знаходяться стосунки з людьми – особливо з рідними та близькими, сварки з якими можуть мати серйозні негативні наслідки. Уникнути ускладнень можна різними способами, але найпростіший із них – не залишати рідних стін.

Сьогодні, 21 жовтня, залишатися вдома бажано представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них добровільне усамітнення вкрай необхідне.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята категорично не витримують самотності, спілкування для них – все, тому якщо протягом години вони хоч із ким-небудь не поспілкуються, то почуваються хворими – на щастя, лише морально – і спустошеними. Проте сьогодні їм потрібно провести більшу частину часу на самоті – виходити "в люди" і спілкуватися їм можна лише ближче до вечора.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – люди домашні, тому необхідність посидіти вдома не викликатиме у них неприйняття – вони із задоволенням залишаться у своїй "раковині", в якій завжди знаходять чим займатися. Головне, щоб керівництво не вимагало їхньої обов'язкової присутності на робочому місці та погодилося на віддалену роботу – втім, якщо врахувати, що на календарі п'ятниця, можна припустити, що проблем із цим не буде.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони не є переконаними домосиднями, та якщо у них з'являється можливість і – головне – привід, охоче залишаються в чотирьох стінах. Особливо якщо в їхньому будинку радісно горить камін, є теплі шкарпетки, картатий шотландський плед та ароматний чай. Ну, а якщо поряд – кохана людина, з якою представники знаку давно не бачилися, то вони готові не виходити з дому хоч увесь рік.

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