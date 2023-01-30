Три знаки зодіаку, яким сьогодні легко йтиме спілкування з оточенням

День припливу потужної енергії, яка може зробити реальністю будь-які – навіть дуже сміливі мрії та плани. Важливим складником реалізації будь-якого важливого проєкту є вміння спілкуватися, тому комунікабельність сьогодні є однією з найбільш затребуваних якостей: успішно проведені переговори з партнерами – вже половина успіху.

Сьогодні, 30 січня, комунікабельність матиме представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них буде особливо легко спілкуватися з оточенням.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята й у будь-який інший час легко спілкуються з людьми, але сьогодні вони взагалі продемонструють комунікабельність десятого рівня – представникам цього знака вдасться порозумітися навіть із найнезговірливішими співрозмовниками. Головне, використовувати цю якість на благо не тільки собі – з цим у них, як правило, проблем не виникає, а й тим, з ким вони домовлятимуться.

Діва (22.08 – 23.09)

Діва – не найлегший у спілкуванні знак зодіаку, вони надто обережні і навіть гидливі, щоб усім без винятку відкривати свої обійми – як у прямому, так і переносному значенні. Але сьогодні вони – несподівано для себе – відчують, що їм цікаво, а отже, легко та просто розмовляти з людьми – до того ж навіть із тими, кого вони раніше оминали. Так їм вдасться не лише поспілкуватись, а й завести нових друзів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – знак стриманий: у душі вони можуть бути емоційними, вразливими та такими, що тонко відчувають, але зовні це ніяк не виявляється – вони справляють враження людей, образно кажучи, застебнутих на всі ґудзики. Але сьогодні, схоже, їм набридне грати роль Снігових королів і вони – на превеликий подив тих, хто добре їх знає – перетворяться на справжню душу будь-якої компанії.

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