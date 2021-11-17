Три знаки зодіаку, яким сьогодні може бути соромно за свої вчинки

День оманливий і мінливий: виникає багато спокус, яким важливо і потрібно протистояти, інакше легко можна стати жертвою несумлінних людей – до того ж не лише незнайомих, а й близьких. Поведінку кожного з нас визначатиме не розум чи мораль, а інстинкти, тому за вчинені сьогодні вчинки вже завтра може бути соромно. Тому, перш ніж щось зробити, необхідно ретельно продумати кожен свій крок.

Сьогодні, 17 листопада, зробити поганий вчинок можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них буде особливо соромно за те, що вони зроблять.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які, як відомо, зберігають спокій до того моменту, коли хтось розлютить їх, сьогодні, швидше за все, не відрізнятимуться особливим довготерпінням. Їх розсердить перше ж зауваження на їхню адресу, зроблене кимось із сторонніх, після чого вони ніби полетять з гори без гальм: говоритимуть і робитимуть те, чого ніхто від них не чекає, до того ж слова можуть бути значно серйознішими і образливішими, ніж дії. Можливо, не варто давати собі волю, щоб уже завтра не покаятися у своїй поведінці.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам сьогодні необхідно відмовитися від вживання спиртного – навіть мінімальна доза може спонукати представників знака до вчинків, про які вони майже одразу жалкуватимуть. Велика ймовірність того, що під впливом винної пари з ними трапиться напад їхньої улюбленої – телефонної – хвороби. У таких випадках вони починають телефонувати своїм колишнім, виставляючи себе перед ними не в найкращому вигляді, та ще й ставити нетактовні запитання, тому сьогодні краще обійтися без спиртного.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, улюбленим видом спорту яких є скандали, навряд чи зможуть утриматися, якщо хтось із оточення бодай подивиться косо у їхній бік. Про те, що він дозволить собі різке висловлювання, і говорити не доводиться — різку нещадну відсіч отримає одразу, без попередження. До того ж у запалі скандалу вони дозволять собі такі висловлювання, які вже завтра змусять їх почервоніти. Стримати себе представники знака навряд чи зможуть, тож їм сьогодні краще спілкуватися якнайменше.

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