Три знаки зодіаку, яким сьогодні може здаватися, що за ними стежать

У день темної та негативної енергетики практично неможливо буде зберегти оптимістичний погляд на світ – на поверхню вирветься безліч страхів, які долатимуть кожного, незалежно від того, чи є під ними хоч якась підстава чи ні. Навпаки, невмотивовані страхи викликатимуть більший жах, ніж реальні.

Сьогодні, 2 грудня, багатьом знакам зодіаку може здатися, що за ними стежать, але три з них постраждають від такої фобії особливо сильно.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, на жаль, відчують страх, який цілком може виявитися справжнім, тому зірки радять їм цього дня дотримуватися максимальної обережності. Не варто ходити в темний час доби безлюдними вулицями, а також носити з собою великі суми грошей і одягати дорогі прикраси — інакше ви ризикуєте залишитися без потрібних речей. Небажано також голосно поширюватися на тему свого матеріального добробуту, що властиво представникам знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків нинішній день – один із найскладніших у всьому місячному місяці, їх долатиме сильна фізична слабкість, а на її тлі – численні фобії, серед яких не останнє місце посяде манія переслідування. На щастя, у реальному житті нічого подібного не станеться, тому представникам знака бажано припинити переживати і переключитися на більш приємні справи – наприклад, зайнятися улюбленою справою, вона вилікує їх від фобій.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви через завищену самооцінку, яка не завжди відповідає істині, будуть впевнені, що їх переслідують шанувальники їхньої неземної краси та чарівності. З одного боку, представники цього знака від скромності точно не помруть, з іншого боку – шанувальники є і справді напосідають на них, вимагаючи відповісти на свої романтичні почуття. Втім, не все так катастрофічно, як здається самим Дівам – жодних неприємностей такі переслідування їм не несуть – так, дрібні клопоти.

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