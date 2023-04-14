Три знаки зодіаку, яких сьогодні може зрадити почуття гумору

День кардинальних перетворень у всіх сферах життя, але особливо успішними виявляться будь-які справи, пов'язані з вирішенням фінансових питань: вдасться втілити в життя будь-які – навіть найскладніші, чим неодмінно потрібно скористатися, адже такий шанс випадає нечасто. Можна також займатися ремонтом та будівництвом, а от у спілкуванні з оточенням можуть виникнути проблеми, особливо якщо людину зрадить почуття гумору.

Сьогодні, 14 квітня, почуття гумору може зрадити представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть, жартома, образити когось із оточення.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто дозволяють собі висловлювання, від яких інші утримуються – вони вважають, що їхній королівський статус дозволить їм залишитися безкарними. Насправді це, звичайно ж, не так, тому представники знака часто потрапляють у незручне становище. Зірки радять їм хоча б сьогодні утриматися від жартів або того, що вони розуміють під цим словом.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони і будь-якого іншого дня можуть жартувати по-злому, а сьогодні в цьому плані легко перейдуть усі кордони. Втім, знаючи за собою такий гріх, вони мають достатню силу волі, щоб утриматися від недобрих випадів на адресу оточення. Цього дня їм, щоб не посваритися з друзями та коханими, доведеться стримувати себе, не даючи жартам зірватися з язика.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліїв від інших знаків зодіаку вирізняє небажання фільтрувати вимовлені вголос слова – простіше кажучи, у них що у голові, те і на язику. Сьогодні така їхня здатність збільшиться у рази, тому вони зможуть, так би мовити, легким рухом руки образити когось із оточення, навіть не помітивши цього. Їм здасться, що вони лише пожартували, ну а те, що невдало, так з ким не буває.

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