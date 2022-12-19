Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна брати кредит

Енергетика нинішнього місячного дня дуже слабка – навіть за не найактивнішого використання її вистачить лише до обіду, після чого доведеться відновлювати сили за допомогою відпочинку та улюблених занять. З цієї – поважної – причини реалізацію серйозних професійних проєктів краще перенести на інший час, а ось вирішенням фінансових питань займатися не лише можна, а й потрібно.

Сьогодні, 19 грудня, вирішувати фінансові питання зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них цього дня можна брати кредити.

Рак (22.06 – 22.07)

У Раків – і вони знають за собою цей гріх – гроші витікають крізь пальці, тому зібрати необхідну суму для них завжди дуже важко, а часом неможливо. Будь-якого іншого дня зірки відмовляли б їх від кредиту, та сьогодні сприятливий час для того, щоб скористатися послугами банку. Велика ймовірність того, що їм вдасться укласти пільговий договір, за яким відсотки становитимуть справжні копійки.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви кредити брати не люблять: їм простіше накопичити гроші, а потім придбати те, в чому давно існує потреба. Але цього разу придбання може виявитися терміновим (найімовірніше, це буде нерухомість – наприклад, актуальний у наш час будиночок у селі), а грошей, наче навмисно, не вистачатиме, тому доведеться шукати вихід. Кредит – найкращий із них, тим більше, що вони й самі не помітять, як виплатять його.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці охоче і, можна навіть сказати, бездумно й легковажно беруть гроші у кредит, та рано чи пізно перед ними постає серйозне запитання: а як їх віддавати? Сьогодні їм можна його собі не ставити: зірки подбають про необтяжливий, але водночас добре оплачуваний підробіток, який через деякий час дозволить їм погасити всю суму одразу, не переймаючись щомісячними платежами.

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