Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна очікувати приємного сюрпризу

День, події якого завжди є закономірним наслідком вчинків, скоєних до цього, тому наслідком виявленої раніше непередбачливості можуть стати неприємності, лінощі легко призведуть до збитків, а наполеглива праця принесе довгоочікуваний результат. Ті ж, хто відзначився добрими справами, можуть розраховувати на щасливу подію або довгоочікуваний подарунок.

Сьогодні, 7 квітня, приємний сюрприз може чекати на представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них він особливо вірогідний.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, незважаючи на свою химерність і непередбачуваність, добрі та чуйні – вони часто роблять благородні вчинки, зовсім не думаючи про те, чи отримають вони від цього вигоду – чи хоча б подяку – чи ні. Сьогодні вони можуть розраховувати на компенсацію своїх фізичних і духовних зусиль: хтось із тих, кого вони обдарували ласкою, вирішить зробити їм приємний сюрприз.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – один із найегоїстичніших знаків зодіаку, але водночас дуже люблять робити широкі жести: так, дізнавшись, що комусь сподобалася їхня річ, вони можуть тут же подарувати її. Іншої подяки — крім щирого захоплення — їм, як правило, не треба, але сьогодні вони цілком можуть її отримати. Водночас все буде обставлено як приємна несподіванка, що представники знака оцінять за заслугами.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези роблять оточенню добро часто і абсолютно безкорисливо, що завжди говорить на їхню користь. Потрібно визнати, що подяку за свої вчинки вони отримують незавжди, але зовсім не переймаються із цього приводу – вони не ставлять перед собою таку мету. Але сьогодні їх потішить висловлення чужої вдячності, оскільки воно допоможе їм вирішити не дуже серйозну, але надокучливу проблему.

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