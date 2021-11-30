Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна ворожити на долю

Нинішній день астрологи часто називають вікном у потойбіччя – на важливі життєві запитання можуть дати відповідь різноманітні магічні дії, але найкраще з цим впорається ворожіння. До того ж зовсім неважливо, яким способом ставити запитання долі – за допомогою карт, кавової гущі чи улюбленої книжки, де підказкою буде заздалегідь загадана сторінка і рядок.

Сьогодні, 30 листопада, ворожити на долю можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них доля надасть особливо важливу підказку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни за своєю природою матеріалісти, тому вони здивуються тому, що ворожіння, до якого вони звернуться, дасть таку правильну, своєчасну і розумну пораду. Щоправда, це не означає, що вони одразу кинуться його дотримуватися – їхня фірмова впертість зіграє свою роль і тут: розуміючи, що ворожіння говорить правду, представники знака, проте, всіма можливими способами чинитимуть опір і відкладатимуть рішучий крок на потім.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези як один із найм'якших зодіакальних знаків схильні довіряти всім, хто пообіцяє їм щастя в особистому житті та гарне майбутнє. І ворожіння у цьому сенсі – не виняток, серед людей, які звертаються за допомогою до професійних ворожок, дуже багато представників цього знака зодіаку. Ось і цього разу вони замість того, щоб подумати і порадитися з близькими людьми та друзями, охоче звернуться за допомогою до потойбічних сил.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – один із найбільш схильних до містики знаків зодіаку, тому його представники в незрозумілих ситуаціях часто звертаються до різноманітних провісників та ворожок, а іноді й самі виступають у ролі останніх. Нинішній день винятком із правила не стане – колода карт дасть відповіді на всі їхні запитання. Важко сказати, чого більше виявиться у їхньому пророцтві – справжньої містики чи самонавіювання та самозаспокоєння, головне, що під впливом ворожіння їм вдасться не лише знайти вихід із ситуації.

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